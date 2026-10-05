Начинаем предновогоднее расхламление: с чего начать уборку

Сегодня понедельник, 5 октября, а это значит, что до Нового года осталось 87 дней.

Самое время начать расхламление квартиры. Чтобы не впасть в уныние от объема дел, стоит использовать метод "15 минут в день" - в вопросе уборки регулярность важнее длительности.

- Выбросить просроченные лекарства, косметику и бытовые средства;

- Перебрать шкафчики на кухне: проверить бакалею, специи на срок годности, избавиться от ненужной посуды и техники;

- разобрать сезонные вещи и избавиться от одежды, которую не носите;

- навести порядок в квартире по зонам: кухня, спальня, прихожая, коридор и балкон;

- провести ревизию в своем смартфоне: удалить ненужные приложения, почистить фото, адресную книгу и почту.