Какой длины выбрать гирлянду, чтобы хватило на всю елку

Сегодня воскресенье, 4 октября, а это значит, что до Нового года осталось 88 дней.

Невозможно представить праздничный интерьер без сияния огоньков. Именно гирлянды создают необходимую атмосферу уюта зимних вечеров. Чтобы подобрать необходимую длину для новогодней елки, нужно измерить высоту дерева и умножить на ее три - получится необходимая длина гирлянды.

Количество шаров определяется так: 10-15 штук на каждые 30 сантиметров высоты, а тематические игрушки – 5-7 штук на каждые 30 сантиметров высоты. Бусы – высота ели, умноженная на три (так же, как и при расчете гирлянды).

Важно помнить, что при украшении елки сначала идет гирлянда, потом бусы, затем крупные шары, следом шары поменьше, а в конце тематические игрушки и верхушка.