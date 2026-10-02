"Эти дурацкие соревнования в паре": Ольга Орлова откровенно рассказала об отношениях с мужем

Ольга Орлова не скрывает, что у нее идиллия в семье. Однако популярная ведущая подчеркнула, что достигла этого не сразу.

Певица Ольга Орлова состоит в браке за бизнесменом Валерием. В 2023 году артистка родила дочь Анну. Причем беременность ведущая не афишировала до тех пор, пока большой живот стало невозможно прятать.

Певица хвасталась идиллией в семье и осуждала тех, кто читал ей нравоучения. В частности, ведущей советовали не оставлять супруга наедине с помощницами по дому, чтобы не допустить адюльтера, а также интересовались у экс-солистки "Блестящих", что она будет делать, если муж ей изменит.

Однако Ольга Орлова действует, как ей подсказывает сердце. "Мы встретились друг с другом, когда уже были взрослыми, адекватными людьми и многое в жизни пережили. Когда два человека точно знают чего хотят, все становится намного проще и, скажем так, совершается минимальное количество ошибок... Когда эти дурацкие соревнования в паре отходят на второй план, впереди у тебя остаются только уважение, любовь и осознание того, что ты очень счастлив. И эти чувства движут всем остальным", - рассуждает артистка.

Она не скрывает, что и в их отношениях не всегда все бывает гладко. Однако Ольга и Валерий находят общий язык, умеют друг другу уступить и найти компромисс. "У нас одни ценности, и нет поводов для ссор, потому что никто из нас не доводит ситуации до этого. Если кому-то что-то не нравится, мы идём на уступки. Валерий, как истинный джентльмен, уступает мне больше, чем я ему. Но я тоже не стану "упираться рогом", мне не принципиально, чтобы было именно по-моему", - рассказала Орлова Starhit.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>