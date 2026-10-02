Полезно знать: Национальный проект "Технологическое обеспечение биоэкономики"

Биоэкономика — не далёкое будущее. Она уже вокруг нас!

Многие привычные продукты создаются с помощью бактерий и ферментов. Например, из молочной сыворотки делают полезные лимонады, а микроорганизмы помогают создавать коллаген в составе крема для лица.

Но биоэкономика – не только товары, это целая экономическая система. Вместо нефти, угля и газа используют возобновляемые ресурсы. А отходы одного производства становятся сырьём для другого. Например, отработанное растительное масло превращается в биодизель, а органические остатки — в удобрения и биоразлагаемую упаковку.

Инновационные решения развиваются при поддержке нацпроекта "Биоэкономика".Производители получают льготные займы и субсидии. А учёные и разработчики –гранты на исследования. При вузах открываются центры инженерных разработок, где компании могут заказать проект нужной технологии, а студенты погружаются в реальные задачи производств.

Биоэкономика открывает новые возможности для промышленности — а значит, появляются новые продукты и решения для каждого.