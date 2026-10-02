Полезно знать: Национальный проект "Инфраструктура для жизни: Дороги"

Дорога — не просто асфальт! Это возможность быстро добраться туда, куда нужно.

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" дороги ремонтируют по всей стране. В фокусе внимания – дороги к социально значимым объектам, которые важны для людей.

Обновляют маршруты к больницам и поликлиникам, чтобы экстренная помощь приходила быстрее, а поездка к врачу была комфортнее.

В порядок приводят и дороги к школам. Важно, чтобы маршруты детей к знаниям были безопасными.

Ремонтируют подъезды к спортивным объектам – заниматься физкультурой должно быть удобно. А также дороги к природным и культурным достопримечательностям. Благодаря этому растёт число туристов, а значит и экономика регионов.

Только в прошлом году в порядок привели больше 28 тысяч километров дорог. В этом году темпы не снижаются.

Всего же с 2019 года по всей стране отремонтировали, реконструировали и построили более 195 тысяч километров дорог. И каждая из них – возможность двигаться вперёд.