Венгрия по-прежнему не собирается отправлять на Украину вооружения или военнослужащих. Об этом объявил в пятницу, 2 октября, государственный секретарь венгерского Министерства иностранных дел Дьердь Велкеи.

Как подчеркнул чиновник, Киев не получит от Будапешта "ни солдат, ни оружие" — венгерские власти ограничиваются поставками энергоносителей и гуманитарной помощью.

Объясняя причины такой политики, Велкеи заявил, что для Венгрии жизненно важно гарантировать мир и отсутствие разногласий в собственной стране, сообщает Bloomberg.

Ранее украинский посол в Венгрии Федор Шандор заверил, что Украина в состоянии продолжать боевые действия против России. В то же время дипломат пожаловался, что ущерб, понесенный Украиной в ходе военного конфликта с Россией, перевалил за 600 миллиардов долларов.

В Европе между тем всё больше недовольных неуемным аппетитом киевского режима. Европейский дипломат, комментируя очередной запрос с Украины, заявил, что попытки удовлетворить финансовые запросы украинских властей напоминают поливание пустыни.