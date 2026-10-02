Российские войска установили контроль над населёнными пунктами Грачёвка и Сердобино в Харьковской области.

Населенные пункты взяли подразделения группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

ВС России продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области.