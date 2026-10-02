Интересное небесное явление пообещали москвичам

В воскресенье, 4 октября, Сатурн вступит в противостояние с Солнцем — в это время планету можно будет наблюдать с Земли. Об этом рассказала научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Как уточнила астроном, само противостояние состоится около 15 часов по московскому времени 4 октября, а в полночь планета достигнет высшей точки над южным горизонтом.

При ясной безоблачной погоде наблюдать Сатурн смогут все земляне, причем невооруженным глазом, а в бинокль или телескоп удастся даже рассмотреть знаменитые кольца Сатурна, цитирует Кошман РИА Новости.

В августе 2025 года можно было наблюдать астрономическое явление под названием "черная Луна". Это событие происходит нечасто, поэтому народная молва приписывает ему мистические свойства. В следующий раз подобное новолуние ожидается 20 августа 2028 года.

Между тем продолжающаяся осень-2026 обещает оказаться щедрой на космическую непогоду. Демонстратор интерактивного пространства "Лунариум" в Московском планетарии Владимир Трифонов рассказал, что от Солнца распространяются потоки заряженных частиц — так называемый солнечный ветер. Это грозит возмущениями магнитосферы Земли. Сейчас такие явления участились, а циклы стали интенсивнее.