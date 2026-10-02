На премьере нового фильма Андреева блистала, а Бондарчук держался в тени

В конце весны Паулина Андреева и Федор Бондарчук оформили развод. Однако накануне, 1 октября, бывшие супруги посетили одно мероприятие.

Речь идет о премьере нового фильма "Битва моторов", которая прошла в одном из столичных киноцентров. На мероприятии отметились многие отечественные знаменитости, такие как Тина Канделаки, Кристина Асмус, Сергей Бурунов, Артем Дзюба, Светлана Бондарчук с супругом Сергеем Харченко, Константин Эрнст, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

Представили картину Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева. Все трое блистали в черных нарядах: мужчины - в смокингах, дама - в лаконичном платье интересного кроя. Примечательно, что на мероприятии присутствовал и бывший муж Паулины, актер и продюсер Федор Бондарчук, но он предпочитал держаться в тени и не привлекать к себе внимание.

Отметим, что Юра Борисов и Иван Янковский не страдали от одиночества. Их поддерживали супруги. К слову, говорят, и Паулина Андреева счастлива в любви после развода. Ходят слухи, что актриса встречается с основателем компании, которая инвестирует деньги в строительство недвижимости на Бали, Андреем Суторминым. Также он позиционирует себя как художник и музыкальный продюсер. Интересно, что мужчина на три года младше актрисы.

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