Собянин: Колледж Московского транспорта - пример изменений в профобразовании

На тренажёрном комплексе с 3D-визуализацией все так же, как в настоящей кабине машиниста. Студенты учатся моделировать штатные и аварийные ситуации и прямо в стенах колледжа отрабатывают навыки на практике. Второкурсник Алексей Жизневский - будущий универсальный специалист. Сможет работать в метро помощником машиниста, инженером и слесарем.

"С детства увлекался железной дорогой, мой отец работает на железной дороге, на втором диаметре. Поэтому я особо не задавался вопросом, куда я пойду работать", - говорит он.

После масштабной модернизации этот корпус колледжа Московского транспорта превратился в уникальное образовательное пространство. На инновационных учебных полигонах и лабораториях созданы условия как на реальных предприятиях.

"Колледж Московского транспорта - пример масштабных изменений современного среднего профессионального образования. Одно из старейших учебных заведений столицы было основано в 1921 году как школа ученичества Северных железных дорог. Сегодня это крупнейший колледж, готовящий специалистов для транспортной отрасли. В ближайшие годы в Москве будет построено 7 инновационных колледжей", - отметил Сергей Собянин.

Московский метрополитен непосредственно участвует в подготовке будущих специалистов - уже пять лет в колледже реализуют совместный проект "Нам с тобой по пути". Действующие сотрудники регулярно проводят занятия для студентов. Практика и трудоустройство - уже с первых курсов.

"За эти годы нам удалось создать четыре уникальных образовательных программы, которые ранее не применялись вообще во внешних образовательных учреждениях в городе Москва, то есть мы занимались подготовкой этих сотрудников самостоятельно", - рассказал Павел Ковалев, заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом.

Лаборатории оснастили именно таким оборудованием, которое используется в самом метро. Например, присутствует новый полигон вертикального транспорта и подъемных механизмов.

"Здесь ребята осваивают навыки комплексной работы с лифтовым оборудованием, начиная от диагностики и настройки до поиска неполадок и ремонта. Кстати, для того, чтобы занести сюда эскалатор, нам пришлось разбирать часть фасада и окно", - говорит Анна Печеная, директор колледжа Московского транспорта.

А чтобы в колледже появилась настоящая тяговая подстанция метрополитена, пришлось разбирать крышу. Такого оборудования нет ни в одном учебном заведении. На этом полигоне студенты учатся управлять режимами устройств электроснабжения, работать с электрическими схемами, проводить техническое обслуживание.

Девушек в учебном заведении заметно меньше, но сегодня некоторые из них выбирают даже узкие электротехнические специальности. А выпускница колледжа Софья Дорофеева первая стала водить поезда, когда женщин допустили к професии машиниста. За пять лет девушка только больше влюбляется в свою работу - сегодня управляет "Сапсаном".

"Мне очень нравится концепция того, что я соединяю два самых больших города в нашей стране, перевожу пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, мы выполняем очень важную работу, и я очень горжусь, что являюсь частью этой большой системы", - говорит она.

Помимо Московского метрополитена, партнеры колледжа - и другие крупные транспортные компании и заводы. И все они участвуют в разработке образовательных программ. И интерес к таким профессиям растет: в этом году колледж принял 1600 первокурсников - в два раза больше, чем три года назад.