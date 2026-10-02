Как живет старшая дочь Петросяна, которую он выгнал из квартиры

Пару лет назад разразился скандал — в СМИ появились сообщения, что Евгений Петросян через суд выселяет свою старшую дочь из московской квартиры. Однушка в центре столицы — далеко не единственная недвижимость юмориста, но бился он за 36 квадратных метров до последнего, выгнав в итоге Викторину на улицу.

Отношения Евгения Вагановича с дочкой испортились в 2018 году, из-за того, что во время развода с Еленой Степаненко она поддержала мачеху. Артистка почти 30 лет была женой Петросяна, она стала самым близким человеком потерявшей маму Викторине. Во время разбирательств юмористов, женщина встала на сторону мачехи, за что и поплатилась.

Викторина родилась в 1968 году в первом браке знаменитого артиста. Необычное имя она получила в честь своей тети, танцевавшей на сцене Большого театра. Говорят, по ее стопам хотела пойти племянница, но отец "добро" не дал.

Мать девочки трагически погибла в аварии практически сразу после рождения Викторины, так что малышку артист воспитывал один. Все свободное время Петросян посвящал Викторине, а иногда даже брал подросшую дочь на свои концерты. В итоге девочка стала мечтать о сцене, но строгий отец опять запретил ей.

"Папа справедливо боялся (и, несомненно, он прав): ничего не может быть хуже плохой актрисы. Я вспоминаю, как мы дома устраивали домашние спектакли, это всегда было интересно и весело. Я часто играла острохарактерные роли, старушек разных, злых и смешных. И вроде у меня получалось: маленькие дети — неплохие актеры. Но тем не менее папа постоянно повторял, что мне нужно выбрать другую профессию", — рассказывала Викторина.

В итоге наследница Петросяна закончила истфак МГУ, какое-то время организовывала выставки в Москве, а потом вышла замуж и вместе с упругом, которого зовут Марк, уехала в США. За морем дочь Евгения Петросяна открыла свой небольшой бизнес по росписи и продаже русских сувениров и матрешек, пишет "Экспресс газета".

У пары есть двое детей: Марк и Андрей. Мальчики, по признанию Викторины, росли настоящими американцами, но с русской культурой знакомы с ранних лет и уважают ее. Марк и Андрей с детства тянулись к искусству, а родители им и не запрещали. Но жизнь со сценой связал только один из братьев, а второй стал выдающимся искусствоведом, доктором наук.

"Мой старший сын в четыре года уже выступал на сцене "Метрополитен-опера". Он играет на пианино, саксофоне и ударных инструментах", — рассказывала Викторина, которая в прошлом году стала бабушкой.

Когда разразился скандал из-за развода Петросяна и Степаненко, дочь юмориста неожиданно поддержала мачеху. Такой поступок Викторины юморист воспринял как предательство.