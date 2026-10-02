Как сейчас выглядит будущая станция метро "Гольяново"

Огромный котлован посреди жилого района. Так сейчас выглядит будущая станция "Гольяново". Перегонные тоннели между "Щелковской" и новой станцией уже проложены. Внизу кипит работа, возводятся монолитные конструкции. Маршруты для многотонных щитов задают маркшейдеры.

"Мы управляем системой навигации, следим, чтобы щит ехал по запланированной трассе, имел минимальные отклонения, которые исчисляются в миллиметрах", - сообщил Арнольд Журавлев, участковый маркшейдер АО "Месметрострой".

Ошибки исключены: подземные коридоры не передвинешь, направления тоннелей, расположенных под толщей земли, не скорректируешь. Длина нового участка Арбатско-Покровской линии - 2,6 километра. Сложностей при строительстве хватает: плотная застройка, обилие инженерных коммуникаций и грунтовые воды.

"Смонтирована по периметру котлована система строительного водопонижения, коротая понижает уровень грунтовых вод. Приступаем к устройству жесткого основания и верхнего строения пути, то есть рельсов и шпал в перегонных тоннелях", - пояснил Антон Антонов, руководитель строительства, АО "Мосинжпроект".

Работы предстоит много. Но очертания будущей станции уже сейчас можно разглядеть.

"Мы с вами находимся в правом станционном тоннеле будущей станции "Гольяново". Непосредственно по этому тоннелю будут поезда приезжать на станцию, с левой стороны мы видим с вами платформу, она будет островного типа, длиной 162 метра", - сообщил Антон Антонов.

Метро в Гольянове откроется только через два года, но жители уже представляют, как изменится их маршрут. По расчетам, соседнюю "Щелковскую" удастся разгрузить примерно на 30 процентов. Открытия станции ждут не только жители района, но и сами метростроители.

"Это незабываемые ощущения. Первый пуск. Когда люди заходят на станцию, которой ты отдал 2-3 года жизни и… совершенно неописуемо. Это радость, это гордость", - сказал Антон Антонов.

Но "Гольяново" конечной станцией синей ветки не станет. Арбатско-Покровская линия будет продлена до Балашихи. Еще один долгожданный проект – строительство Бирюлевской ветки. Сейчас работы идут на девяти из десяти станциях. Например, сейчас щиты прокладывают тоннели между "ЗИЛ" и "Остров мечты".

"Данные щиты должны пройти общую протяженность 1400 метров. Из которых основной этап уже выполнен – машины прошли под Московским центральным кольцом, также миновали старое русло Москвы-реки, сейчас проходят под плотной городской застройкой и приближаются к Замоскворецкой линии метро", - отметил Константин Цаллагов, заместитель главного инженера Службы строительства метрополитена АО "Объединение "ИНГЕОКОМ".

18-ю линию на схеме метро обозначат рубиновым цветом. Ее длина составит более 22 километров. С полным вводом Бирюлевской линии больше миллиона москвичей из восьми районов столицы получат новые и комфортные станции метро в пешей доступности.

"Заканчивая каждую станцию метро, мы видим, как пользуются нашим трудом те люди, которые ездят на метро ежедневно, и тут же идем на новую стройку, и продолжаем строить для москвичей и гостей столицы", - отметил Константин Цаллагов.

После 2030-го года метро планируют продлить в Подмосковье сразу по семи направлениям. Планы большие и сложные. Но московские метростроители не раз доказали, что им любые задачи по плечу.