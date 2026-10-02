В "Современнике" открыли новый сезон со спектакля "Единомышленники"

В "Современнике" открыли новый 71-й сезон с премьеры. Там представили спектакль "Единомышленники". О тех, кто создавал легендарный театр.

В ближайших планах - ещё 4 новые постановки. Первая из них - "Консьерж". По киносценарию Валерия Тодоровского. Затем Олег Антонов представит "Дни Турбиных" Булгакова.

К январю Александр Стриженов готовит спектакль "Мотылёк". Ну а к апрелю Сергей Газаров готовит ещё одну премьеру - "Фигаро" по пьесе Бомарше. Основной же девиз "Современника" в этом сезоне - "Здесь и сейчас". Что вполне оправдывает его название.