Производственный корпус Московской шерстоткацкой мануфактуры обретает новую жизнь

Эти стены помнят гул ткацких станков и запах шерстяной пряжи. Не просто здание, кирпичный гигант своего времени. Производственный корпус Московской шерстоткацкой мануфактуры, построенный еще в 1900 году, обретает новую жизнь.

"В данном здании находятся 384 чугунных колонны, которые до этого момента и в то время несли конструктив этого здания. Полностью завершено усиление конструкций здания металлическими колоннами", - сообщил Георгий Еремчук, руководитель проекта строительства компании генерального подрядчика.

Буквально к каждому кирпичу здесь относятся с трепетом. Ведь реставрируют фасад, используя оригинальный материал той эпохи. В рамках работ не обошлось без приятных сюрпризов, в кладке нашли сразу несколько артефактов.

"Фабрика больше 11 тысяч квадратных метров, на тот момент являлась знаковым объектом, крупным. И ни один завод того времени не мог выпустить столько продукции для постройки. Поэтому здесь мы нашли больше четырёх видов клейм, что как раз и подтверждает теорию, что кирпич брали с разных заводов", - отметил Алексей Кубец, директор строительства компании генерального подрядчика.

А еще нашли записку. "Московской губернии, Звенигородского уезда… Крестьянин Иван Шуйков. 10 октября 1903 года". Сейчас реставрация фасадов завершена уже на три четверти. Мастера ведут ручную вычинку внешних стен и оконных проёмов арочного типа, занимаются гидроизоляцией и укреплением фундамента. Особое внимание уделили бывшей водонапорной башне — ей возвращают исторический облик.

Московская шерстоткацкая мануфактура — это не просто памятник промышленной архитектуры. Это часть истории города, в которой уже совсем скоро появится новая страница.