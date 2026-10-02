Стали известны детали пожара на химзаводе в Краснозаводске

Один человек погиб в результате пожара на химзаводе в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа Подмосковья. Огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров.

Всё произошло накануне вечером в одном из производственных корпусов. Облако густого дыма было видно далеко от места ЧП. Из здания оперативно эвакуировали около 40 человек.

В какой-то момент произошло обрушение цеха. Потушить пожар удалось только к часу ночи. Что стало причиной произошедшего, сейчас выясняется. Для мониторинга воздуха были привлечены сразу несколько лабораторий. Вредных веществ не выявлено. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.