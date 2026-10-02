Вступление Украины в ЕС с начала 2027 года невозможно. На это указала в пятницу, 2 октября, еврокомиссар по вопросам расширения сообщества Марта Кос.

Как пояснила Кос в интервью газете Corriere della Sera, указанную дату не устанавливал Брюссель — ее придумал предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Евросоюз никаких конкретных сроков не называл и обещаний в связи с этим не давал.

Процесс евроинтеграции государств основывается на их заслугах и достижениях, поэтому "очевидно, что эта дата нереальна", хотя киевский режим и его партнеры пытаются рассматривать членство в ЕС как гарантию безопасности, подчеркнула еврокомиссар.

В процедуре вступления в Евросоюз невозможны привилегии или поблажки, резюмировала Марта Кос.

Ранее источники рассказали, что Европейский союз разрабатывает конкретные дорожные карты вступления в блок Украины, Молдавии, Албании и Черногории — в них выдвинут четкие сроки завершения переговорных кластеров. Однако камнем преткновения может оказаться необходимость согласования этих условий с действующими членами Евросоюза.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен подчеркивал, что не имеет смысла говорить о конкретных сроках возможного вступления Украины в ЕС. В то же время политик заверил киевский режим в поддержке на пути реформ, которые помогут подготовить страну.