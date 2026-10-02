Конфликт между властями Украины и Республики Корея разрастается и обостряется. Причиной инцидента стала непомерная разговорчивость предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который с трибуны Генассамблеи ООН разгласил информацию о взаимодействии с Сеулом.

По утверждению Зеленского, укронацисты взяли в плен в Курской области солдат из КНДР, а затем передали военнопленных южнокорейским властям. Официальный Сеул в ответ на эти откровения напомнил про конфиденциальность. Однако Киев не только не извинился, но и фактически обвинил власти Республики Корея во лжи.

Как написал в социальных сетях президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, в Киеве утверждают, будто никаких договоренностей о неразглашении не было. Особое возмущение в Сеуле вызвали заявления украинских политиков о неизбежности боестолкновений на Корейском полуострове.

Ли Чжэ Мён обвинил Зеленского и его клику в провокации войны и предупредил: "Если они продолжат отказываться признавать факты и приносить публичные извинения, мы предпримем дальнейшие меры".

Депутат от южнокорейской партии "Сила народа" Ю Ён Ха, которого цитирует Reuters, предположил, что Зеленский разговорился в надежде на усиление в Республике Корея настроений в пользу передачи Украине летальных вооружений. Однако это прямо запрещено местным законодательством.

В Кремле тем временем отказались комментировать инсинуации киевского режима, уточнив, что "темы пленных находятся в ведении нашего оборонного ведомства и также специальных служб".