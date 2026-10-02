Двух экс-министров обороны Украины объявили в международный розыск

Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Фёдоров объявлены в международный розыск.

Они причастны к преступлениям против мирных жителей Донбасса, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В 2021-2023 и 2026 годах они отдавали приказы о проведении карательных операций в регионе. Это привело к гибели и ранениям местных жителей, а также к разрушению гражданской инфраструктуры.

С начала 2014 года жертвами карательных операций киевского режима в Донбассе стали более пяти тысяч человек, свыше 13,5 тысячи получили ранения, добавили в Генпрокуратуре.

Резников возглавлял Минобороны Украины с 4 ноября 2021 года до 5 сентября 2023 года. Его сменил Рустем Умеров. Федоров был назначен министром обороны 14 января 2026 года, 15 июля он ушел в отставку.