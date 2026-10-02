"Потихоньку держу себя": старенькая мать учится жить без Сергея Соседова

23 сентября умер музыкального критика Сергея Соседова. Для его старенькой матери эта новость стала потрясением.

Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

На траурной церемонии старенькая мать Сергея Соседова еле держалась на ногах. Антонина Петровна буквально почернела от горя. В какой-то момент ей даже стало дурно. Пожилая женщина не выдержала момента, когда гроб стали закрывать, чтобы опустить тело ее сына в землю.

Журналисты связались с матерью Сергея Соседова, чтобы узнать, как она себя чувствует. "Ничего, потихоньку держу себя, держу", - сообщила Антонина Петровна, которая теперь учится жить без сына.

Старушка не осталась в одиночестве. За ней приглядывает старший сын Владимир и его семья. "Он позвонил. Я говорю: "Все нормально, встала", - передала мать Teleprogramma.org.

К слову, 1 октября было девять дней со дня смерти Сергея Соседова. Близкие узким кругом помянули музыкального критика.

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