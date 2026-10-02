Новак констатировал сокращение ущерба НПЗ от атак дронов

Российские власти и бизнес провели большую работу по укреплению защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом рассказал в пятницу, 2 октября, замглавы правительства Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

Как подчеркнул вице-премьер, "мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже". Новак объяснил это формированием пассивной защиты объектов в соответствии с моделями угроз. Наряду с этим была усилена активная защита средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Новак также отметил, что нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак и выводить из ремонта поврежденное оборудование.

В дополнение к этому Россия наладила завоз импортных нефтепродуктов, чтобы устранить трудности в обеспечении граждан бензином. С дизелем ситуация обстоит лучше: "Рынок сбалансирован, топлива достаточно" (цитата по ТАСС).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что и Россия, и Украина выражали интерес в ограниченном режиме прекращения огня. Политик уточнил, что подобное перемирие может затрагивать сферу энергетики, однако предупредил, что добиться приостановки атак на нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в результате ударов ВСУ по российским НПЗ наша экономика потеряла 1% ВВП. Однако ущерб, причиненный Украине ударами возмездия, оказался еще существеннее: в этой стране "теперь нет сталелитейной отрасли".