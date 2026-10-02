Япония ввела новые санкции против России

Япония расширяет списки антироссийских санкций. Об этом стало известно в пятницу, 2 октября.

Как уточняет ТАСС, в черный список внесены 33 юридических лица, включая "Военторг", "Уралвагонзавод", "ВНИИР-Прогресс", "Алабуга Девелопмент", "Алабуга Машинери".

Персональные санкции вводятся в отношении генерального директора "ВНИИР-прогресс" Владислава Костина, заместителя руководителя "Ростеха" Дмитрия Леликова и еще семи российских граждан.

В ходе выступления на форуме "Валдай" российский лидер Владимир Путин отмечал, что хотел бы видеть российско-японские отношения добрососедскими и наполненными конкретным содержанием. В нынешней геополитической ситуации отношение Токио к Москве переменилось. Однако есть надежда, что в Японии возобладает настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран.

Если же взятый властями Японии курс на ремилитаризацию и антироссийский настрой останется неизменным, ответ Москвы не замедлит. Заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко предупредил, что Россия может быть вынуждена предпринять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности".