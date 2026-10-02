Больная раком Маргарита Симоньян после тяжелой операции вышла на связь и сделала важное заявление

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

В минувшие выходные Маргарита перенесла очередное хирургическое вмешательство, после которого врачи рекомендовали ей абсолютный покой. После операции Симоньян нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками и коллегами. Главный редактор RT призналась, что операция была тяжелой, а восстановление займет много времени.

"В силу того, что я недавно перенесла химиотерапию, лучевую терапию и прохожу тяжелое многофазное гормональное лечение от онкологии, организм ослаблен. Поэтому реабилитация после этой операции проходит не так гладко, как мы думали и как хотели. С другой стороны, откладывать эту операцию тоже было нельзя", — рассказала Маргарита.

Симоньян обратилась с заявлением к друзьям, коллегам и знакомым. Она попросила в ближайшие дни не тревожить ее рабочими проблемами, и не звонить ей, только если "это не касается жизни и смерти". "Я была бы очень благодарна, если бы сейчас вы дали мне немножко просто прийти в себя. Очень надеюсь на понимание. Спасибо большое", — заявила журналистка.