Украина объявила о первом боевом применении баллистической ракеты FP-7 собственной разработки. Как утверждает главарь киевского режима Владимир Зеленский, новое средство поражения официально введено в эксплуатацию и уже было задействовано для нанесения ударов по стратегическим тыловым объектам.

Украинские средства массовой информации тиражируют это сообщение в сопровождении кадров, на которых якобы запечатлено первое применение FP-7. При этом нет никакой конкретики относительно обстоятельств использования ракеты.

Однако в России предупреждали, что никакие разработки не помогут Украине переломить ход боев. Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай, которого цитирует ТАСС, подчеркнул: "Не выигрываются войны ракетным вооружением, и это уже как раз опытом этой войны доказано".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский отказался от предложенным ему Вашингтоном "мощных боеприпасов", потому что Украина не в состоянии организовать их доставку и применение. При этом киевский режим продолжает жаловаться на дефицит вооружений.

Между тем российской армии ракет и БПЛА "Герань" хватит на всех, пообещало Министерство обороны России. Российская армия продолжает нанесение ударов по объектам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).