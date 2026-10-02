Мессенджер "Макс" установили более 140 млн человек

Российский мессенджер "Макс" установили более 140 миллионов человек, а совокупная аудитория "Макс"-каналов достигла 570 миллионов подписчиков.

Как рассказали в пятницу, 2 октября, в пресс-службе "Макс", в среднем за сутки пользователи отправляют через мессенджер более 1,9 миллиарда сообщений и совершают около 34 миллионов звонков.

Российская разработка пользуется интересом не только на родине, но и в других странах. Количество пользователей "Макс" за рубежом перевалило за 11,5 миллиона. Среди других государств мессенджер популярен в Узбекистане, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане.

Ранее Минтруд предложил предусмотреть для россиян возможность получать пенсию в почтовом отделении при предъявлении цифрового удостоверения в "Максе". В ведомстве заявили, что если пенсионер забудет захватить с собой паспорт, он всё равно сможет забрать положенные ему деньги при помощи национального мессенджера.

"Макс" может облегчить жизнь и водителям — им разрешат предъявлять инспекторам Госавтоинспекции вместо бумажных документов QR-коды водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля из национального мессенджера. Минцифры подтвердило, что в кабмине подписали поправки в ПДД.