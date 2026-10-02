Выбила Анастасия Мельникова: Фрейндлих, Пьеха и Селин рассказали о своих пенсиях

Накануне, 1 октября, был День пожилого человека. Журналисты поговорили с именитыми пенсионерами.

Так, легендарная певица Эдита Пьеха получает пенсию свыше 70 тысяч рублей в месяц, утверждает spb.aif.ru. Певица не раз говорила, что имеет, по факту, сразу две пенсии: одну — "артистическую", как народная артиста СССР, и вторую — "шахтерскую". В 2011 году возглавлявший Кемеровскую область губернатор Аман Тулеев, узнав, что вся семья артистки тяжело работала на шахте, а отец провел под землей 20 лет и умер в 37 лет, присвоил ей титул "Почетный шахтер Кузбасса".

"У меня пенсия, как почётного шахтера, за папу, за брата, за маму — 25 тысяч. Мне хватает. Много не надо. Я так воспиталась, что мне в жизни никогда много не нужно было", - сообщила Эдита Пьеха.

Не жалуется на пенсию и актриса Алиса Фрейндлих. "У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще Почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск", - рассказала известная артистка.

Актер Сергей Селин, прославившийся благодаря роли Дукалиса из сериала "Улицы разбитых фонарей", признался, что у него скромная пенсия, но отметил старания своей коллеги, депутата Анастасии Мельниковой, в этом вопросе.

"Добавку мне не платят. Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный. Ну, ничего страшного", - заключил актер.

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