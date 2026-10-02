Аршавина унизили на работе из-за Барановской: молчал больше 20 лет

Юлия Барановская и Андрей Аршавин познакомились в Санкт-Петербурге в 2003 году и вскоре начали жить вместе. Официально они не были женаты, однако их отношения продолжались около девяти лет. У пары родились трое детей: сыновья Артём и Арсений, а также дочь Яна.

Важным этапом в жизни семьи стал переезд в Великобританию после перехода Аршавина в лондонский "Арсенал" в 2009 году. Для футболиста это был один из самых заметных периодов карьеры: он выступал в Английской премьер-лиге, играл в Лиге чемпионов и стал особенно известен после матча с "Ливерпулем", в котором забил четыре мяча. Барановская в это время жила с детьми в Лондоне и занималась семьёй, пока Аршавин продолжал карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Еще до отъезда в Британию Юля крупно подставила Андрея. Она очень хотела получить футболку Криштиану Роналду, а Аршавину как раз предстоял матч против сборной Португалии. Это было в 2005 году. Россия и Португалия играли в Москве. Аршавин решил порадовать любимую и после матча подошел к звезде футбола с предложением обменяться футболками. Но португалец лишь унизил коллегу.

"Меня жена попросила поменять с Криштиану Роналду. По-моему, это было 2004-й или 2005-й год, когда мы 0:0 сыграли в Москве. Глобально он меня послал", — признался Андрей.

После такого провала Аршавин только спустя несколько лет решился еще раз подойти к футболисту из команды соперников и попросить у него футболку. "Когда я только приехал в Англию, тренер мой детский собирал футболки красного цвета под девятым номером, и когда мы играли с "Ливерпулем", ещё не зная, что я в этой игре забью четыре гола, у меня была мысль попросить футболку поменяться, чтобы привезти как раз летом тренеру подарок на день рождения. И мы поменялись с ним, потому что я даже, по-моему, интервью тогда даю футболке "Ливерпуля"", — поделился воспоминанием футболист.

Напомним, что отношения Аршавина и Барановской завершились громким скандалом в 2013 году. После расставания Юлия осталась с тремя детьми, она говорила, что Андрей завел роман с другой и не помогал растить наследников. Со временем Барановская построила самостоятельную карьеру на телевидении, став известной ведущей.