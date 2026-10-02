Онищенко объяснил, почему россияне могут не бояться эпидемии чумы

Сообщения о выявлении в Иркутской области некой инфекции, которая может оказаться чумой, не должны пугать россиян. О том, почему в России практически исключен сценарий распространения этого заболевания, рассказал академик Российской академии наук, один из ведущих эпидемиологов России Геннадий Онищенко.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что некая женщина скончалась от неустановленного инфекционного заболевания. Диагноз пока неясен. В экстренных службах областного центра подтвердили РИА Новости, что природа заболевания устанавливается специалистами.

По мнению Онищенко, которого цитирует ТАСС, маловероятно, что умершая женщина болела чумой. Специалист пояснил, что пациентка незадолго до смерти вернулась из Бурятии, где природным очагом чумы являются грызуны и блохи. Однако "все носители чумы уже спят", поскольку в Бурятии уже холодно и выпал снег.

Опасений в связи с риском распространения чумы в России нет, заверил академик. Это бактериальная инфекция, которая плохо передается и лечится антибиотиками. Российские специалисты хорошо изучили чуму и способы ее лечения — распространения она точно не получит, заверил Онищенко.

При этом эпидемиолог предположил, что в Иркутской области мог иметь место случай некой экзотической инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что России расположено 11 природных очагов чумы, семь из них – трансграничные и размещены на сопредельных территориях других стран. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию остается стабильной благодаря предпринимаемым мерам.

При слове "чума" многие испытывают страх, помня из уроков истории, что в разные времена эта инфекция уничтожила значительную часть населения нашей планеты. Так, "Черная смерть" в XIV веке выкосила, по различным подсчетам, от 75 до 200 миллионов человек. Смертность населения Европы достигала 60%.

После появления антибиотиков ситуация с бактериальными инфекциями кардинально изменилась. С началом применения стрептомицина в 1947 году летальность чумы резко уменьшилась. Однако важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью при появлении настораживающих симптомов. При этом самолечение, тем более антибиотиками, недопустимо.