В Подмосковье проверят систему комплексного оповещения: жителей просят не паниковать

В Московской области запланировали проведение комплексной проверки системы оповещения населения. Об этом рассказали в пятницу, 2 октября, в региональном правительстве.

Как уточняется на официальном сайте правительства Подмосковья, проверку планируют осуществить в среду, 7 октября, с 10:30 до 12:00. В указанный период зазвучат электросирены. В 10:43 по телевидению и радио будет передано сообщение: "Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!"

Жителей Подмосковья призывают сохранять спокойствие, а также настроить радио- и телеприемники на любой федеральный телеканал, например, "ТВ Центр".

Ранее сообщалось, что в Белгородской области запустили новую систему оповещения населения об атаках украинских беспилотников. Соответствующее решение было принято для того, чтобы устранить путаницу — прежде сигналы тревоги при ракетной опасности и атаках БПЛА звучали одинаково.

В федеральном кабмине тем временем рассказали, что удалось сократить ущерб от вражеских атак на энергетические объекты благодаря формированию пассивной защиты в соответствии с моделями угроз, а также усилению активной защиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).