Пашинян неожиданно заговорил по-русски

Никол Пашинян изменил своей традиции выступлении на армянском языке. Премьер-министр Армении, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, зачитал свой текст на русском языке.

На недавнем саммите ШОС, который проходил в Бишкеке, Пашинян единственным среди лидеров стран СНГ во время своего выступления не использовал русский язык. Этот шаг тогда прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков: по его словам, решение политика выступить на армянском языке показалось ему странным.

Межправительственный совет ЕАЭС проходит в пятницу в столице Беларуси. Пашинян говорил на русском языке, выступая по видеосвязи. Премьер-министр знает русский язык, а государственным языком в Армении является армянский, передает РИА Новости.