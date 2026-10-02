Берлин готовит крупнейший порт Германии к войне с Россией

Сотни тысяч натовских военных и 200 тысяч единиц тяжелой техники должны пройти через территорию Германии в случае начала полномасштабной войны. Власти ФРГ превращают страну в гигантский логистический тыл НАТО, разворачивая транспортные артерии в сторону России, пишет Bild.

Берлин впервые решил выделить масштабное федеральное финансирование на модернизацию порта Гамбурга с прицелом на логистику НАТО. Крупнейшие морские ворота страны превращают в перевалочную базу для переброски тяжелой бронетехники альянса к российским границам.

В планах - реконструкция путей, укрепление причалов и монтаж тяжелых кранов, способных разгружать американские танки Abrams и немецкие Leopard. Ранее аналогичную реконструкцию, на которую правительство потратило 1,35 миллиарда евро, прошел порт Бремерхафен. На очереди Гамбург, где изношенная инфраструктура требует вливаний 15 миллиардов евро.