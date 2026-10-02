Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко рассказали о пятом ребенке

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился. Костенко родила Тарасову четверых детей — дочек Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

Младшему наследнику пары всего два с половиной года, но поклонники модели и футболиста осаждают супругов вопросами, когда же они снова пойдут в роддом. Дмитрий и Анастасия сделали заявление по этому поводу.

Пара примет участие в шоу "Ставка на любовь", которое снимают на Бали. В видеовизитке Тарасов и Костенко немного рассказали о себе. "Анастасия Тарасова, модель, нарожала Диме четверых детей", — улыбнулась в камеру жена футболиста. "И мы сейчас будем делать еще пятого здесь, на Бали", — ответил жене Дмитрий.

Отметим, что у Тарасова уже есть пятый ребенок. Первенца ему родила первая жена Оксана Пономаренко. Дочери футболиста уже 17 лет. Ангелина живет с мамой. После развода отношения бывших супругов оставались напряженными. Тарасов судился с Пономаренко, добиваясь снижения суммы алиментов. На этом фоне Ангелина отказывалась встречаться с отцом.