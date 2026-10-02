Потепление придет в Москву после прохладных выходных

Погода в столичном регионе после прохладных выходных вернется к климатической норме первой декады октября. Об этом рассказала в пятницу, 2 октября, ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в пятницу.

В субботу в Москве и Подмосковье столбики термометров будут показывать 7-12 градусов, в воскресенье обещают 12-14 градусов.

Вслед за этим температура подрастет, в том числе благодаря смене ветра на юго-западный. В течение понедельника, 5 октября, ожидается 13-15 градусов и небольшой дождь. В отдельные последующие дни недели воздух может прогреваться до 17 градусов. При этом время от времени будет приниматься небольшой дождь.

В целом погода будет соответствовать климатической норме начала октября, цитирует Людмилу Паршину "Интерфакс".

Ранее специалисты сервиса "Яндекс Погода" рассказали, что осень 2026 года обещает быть теплой и более дождливой, чем прошлогодняя, но обойдется без рекордов. Что касается осадков, после засушливой осени прошлого года прогнозируется возвращение к климатической норме.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая зима в Москве с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений начнется не раньше второй половины ноября.