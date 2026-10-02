Доля национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС достигла 95%. Такие данные на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске привел российский премьер Михаил Мишустин

"Для нашей страны углубление союзнических связей со всеми странами пятерки является приоритетом. И мы намерены и дальше всячески способствовать развитию интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Несмотря на внешние вызовы, ключевые макроэкономические показатели Союза демонстрируют хорошую динамику. По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт вырос более чем на один процент за счет увеличения объемов промышленного производства, розничной торговли, выпуска сельхозпродукции", - отметил премьер.

Также среди приоритетных задач Мишустин обозначил снижение тарифных барьеров, которые препятствуют выходу на зарубежные рынки, укрепление транспортно-логистического комплекса. А еще взаимная торговля - с января по июль этот показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди дополнительных стимулов развития экономик стран ЕАЭС премьер отметил доступное российское топливо. Государства Союза покупают наш газ почти в пять раз дешевле, чем в Европа.

Перед заседанием российский премьер пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники подтвердили дальнейшие планы по тесной интеграции на постсоветском пространстве.