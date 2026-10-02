Специалисты проверяют конструкции особняка Миллера после крупного пожара

С высоты Исаакиевского собора хорошо видно, что осталось от особняка Миллера после ночного пожара. Кровля частично обрушилась, окна и стены почернели от копоти.

Еще вчера этот особняк готовили к реставрации. Теперь специалисты оценивают последствия пожара. Уже понятно: огонь уничтожил часть конструкций и интерьеров, но сам исторический остов здания сохранился.

Огонь охватил все здание в считанные минуты и даже перекинулся на соседний доходный дом. Там загорелась кровля. Десять человек эвакуировали. Пламя до глубокой ночи тушили 165 человек и 37 единиц техники. Воду подавали прямо из Невы, для этого пришлось проложить длинные магистральные линии.

"В ходе тушения пожара ни один человек не пострадал. Силы и средства оперативно приступили к тушению пожара. Трассы проезда основные Английской набережной в сторону центра города открыты. Планируем окончание работ на 18:00", - сообщил Дмитрий Легенький, врио начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Предварительно, полностью выгорела внутренняя часть особняка. Рухнули перекрытия. Точнее состояние здания будет известно после обследования. Но некоторые исторические элементы все-таки сохранились .

"В 2025 году был согласован проект приспособления. Он был согласован комитетом по охране памятников. В этом проекте были сняты все элементы декоративно-художественной отделки, слепки зафиксированы, сделаны кроки. Поэтому я надеюсь, что все это можно будет восполнить и достойно выполнить проект", - отметил Владимир Кружковский, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, заслуженный реставратор Санкт-Петербурга.

Этот особняк - памятник регионального значения. В последний раз его перестраивали в 1879–1880 годах по проекту архитектора Фердинанда Миллера . В этот раз при подготовке к реставрации были проведены исследовательские работы. Ведь задача стояла вернуть памятнику архитектуры его первоначальный облик

Теперь работы у реставраторов станет больше. Правда, приступить к проекту они смогут только после проведения всех экспертиз.

Особняк Миллера формирует историческую застройку вокруг Исаакиевского собора. Сейчас главная задача - законсервировать здание до зимы: закрыть контур и защитить его от осадков.