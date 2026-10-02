Заммэра Ракова рассказала о масштабном праздновании дня старшего поколения в Москве

В Москве отметили День старшего поколения, к мероприятиям по всему городу присоединились более 20 тысяч гостей. Во всех 140 центрах "Московского долголетия" провели межпоколенческие квизы и мастер-классы, а еще в программу вошли форум, танцевальный флешмоб и концерт с участием известных артистов. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

"Для нас День старшего поколения - особенный праздник. Москвичи “серебряного” возраста своим примером показывают, что сохранять активность, интерес к жизни и открывать новые возможности можно всегда. Помогать им продолжать путешествовать, творить, учиться, заниматься спортом призван проект “Московское долголетие”. В этом году в столице прошло самое масштабное празднование Дня старшего поколения. Программа объединила более 20 тысяч гостей. Вчера все 140 центров московского долголетия открыли свои двери для всех желающих. Посетителей ждали мастер-классы, квизы, концерты и многое другое. Кроме того, в рамках празднования прошел форум для самых активных участников проекта. Важно, что праздник объединил не только представителей старшего поколения, но и их детей, внуков и молодых москвичей. Сегодня средняя продолжительность жизни в столице превышает 80 лет. Поэтому наша задача и дальше создавать условия, чтобы москвичи как можно дольше сохраняли активность, интерес и любовь к жизни, оставались вовлеченными в жизнь города", - рассказала Анастасия Ракова.