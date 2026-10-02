"Мерзкая рожа": сын Елены Яковлевой с криками набросился на красавицу-актрису

Сын Елены Яковлевой устроил скандал на ровном месте. Очередная выходка сына звезды фильма "Интердевочка" возмутила народ.

Родители сделали для Дениса все, чтобы он смог найти свое место в жизни и был счастлив. Наследник звезд получил хорошее образование, он учился в Лондоне, потом в Москве. Шальных мог бы стать режиссером, но вскоре понял, что не хочет связывать свою жизнь с кино и добросил институт.

Однако профессиональный интерес к кинематографу у наследника Яковлевой остался. Денис в своем микроблоге часто пишет рецензии на фильмы. Правда, в большинстве случаев Шальных ставит неудовлетворительные оценки. Угодить ему очень сложно.

Так от Дениса досталось британской актрисе и модели Мие Гот. Признанная красавица и обладательница престижных кинонаград пришлась не по вкусу Шальных. Денис не выбирая выражений, публично набросился на хрупкую девушку.

"О Господи как же ***** теперь смотреть на эту мерзкую рожу Мии Гот в каждом втором фильме. И все потому что куче дебилов с глазами на **** осинь сильна понравился бездарный нулевый слешер криворукого дебила Тай Веста X и его тупой гавноприквел. Ненавижу когда эти уроды становятся oh so hot rn Шаламе, Уэнсдей весь этой соевый кал Ваш Бэтмен новый там ***** в юбке ходит вы норм ****** там лол ахаха", — написал на своей странице в соцсети Денис (орфография и пунктуация автора сохранены. - прим.ред.).

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Наследник Яковлевой имел ввиду, что после выхода на экраны фильма "Икс", в котором Гот исполнила главную роль, британку стали активно звать и в другие проекты. Но, по мнению Шальных, Миа не самая лучшая актриса.