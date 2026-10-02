Лукашенко объяснил Пашиняну, как продать армянский коньяк во Франции

Президент Беларуси попытался объяснить премьер-министру Армении бесперспективность попыток затащить страну в Евросоюз. Как пояснил Александр Лукашенко Николу Пашиняну, прежде чем вступать в ЕС, Армении нужно определиться, кому она сможет продать свои коньяк, овощи и фрукты.

Лукашенко поинтересовался у Пашиняна, убедился ли тот, что армянский коньяк купит Франция? По сведениям белорусского лидера, французам свой коньяк некуда девать. Лукашенко посоветовал армянскому премьеру не бежать и не ставить телегу впереди лошади.

Европейский рынок давно поделен. Фруктами, овощами и алкоголем европейцев снабжают Испания, Италия, Франция, Греция и Португалия. В более дешевом сегменте - Турция и Марокко. Армении, как новому поставщику, придется пробиваться через квоты, евростандарты и сопротивление местных фермеров, передает телеканал "Звезда".