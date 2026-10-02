Сезон "бельчатопада" начался в лесах Подмосковья

Жителей столичного региона предупредили о начале сезона "бельчатопада". Малыши-бельчата массово выпадают из своих гнезд, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Сердобольных жителей Москвы и области просят зверьков не трогать - мама-белка не бросит своего ребенка. Белки очень осторожны и не подойдут к малышу, пока над ним стоит человек, предупреждает ведомство в "Максе".

Нашедшему такого "парашютиста" специалисты советуют отойти подальше и спрятаться за дерево. В 9 из 10 случаев мама-белка пулей слетит вниз, схватит своего малыша за шкирку и унесет обратно в гнездо.