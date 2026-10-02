"Полный коллапс": На Западе назвали сроки развала Украины

Новая стратегия Путина на зиму: Кремль делает ставку на крах Украины. Под таким заголовком вышла аналитическая статья в немецком издании Berliner Zeitung. Автор отмечает, что Украине не хватает миллиардов, Россия же тем временем бомбит электростанции, порты и заводы. За этим стоит план, который простирается далеко за пределы этой зимы, утверждает аналитик.

По прогнозам эксперта, увеличение интенсивности атак Вооруженных сил России по объектам промышленности, портовой инфраструктуры и энергетики Украины грозит социально-экономическим обвалом страны за год. Даже при наличии финансирования на ближайшую пару лет Украина не сможет долго выдерживать войну на истощение.

Ранее в Раде заявили, что может начаться блокада Киева, если ситуация с мостами, которые являются ключевыми объектами в городской инфраструктуре, станет значительно хуже. В стране отсутствует нормально функционирующая экономика, усиливается отток населения, в конечном итоге снабжение армии рухнет. Полный коллапс социально-экономической жизни наступит в течение года-двух.