Собянин поздравил москвичей с Днем среднего профессионального образования

Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил москвичей с Днем среднего профессионального образования и отметил, что "это праздник тех, кто выбрал колледж".

Как отметил мэр, несколько лет назад столичные власти взялись за модернизацию московских колледжей. И результаты налицо: осенью к занятиям приступили рекордные 58 тысяч первокурсников, а всего в городских колледжах учатся уже более 158 тысяч студентов.

Современный московский колледж, добавил глава города, это актуальные программы обучения, где 70% времени отведено практической работе.

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