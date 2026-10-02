ВС России поразили дата-центр в Николаеве

ВС России продолжили наносить удары по объектам, действующим в интересах ВСУ. В пятницу атакован дата-центр RX-Name в Николаеве, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дата-центр обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск. Кроме того, российские войска поразили также морское судно, доставлявшее военные грузы в порт Одессы.

ВС России в последнее время усилили атаки на украинские центры, предоставляющие услуги связи, интернета и разведданные ВСУ. Выведены из строя дата-центры компаний "УкрТелеком", "ДримЛайн", "Омега Телеком", "Киевстар", "Водафон" и "Датагрупп" в Киеве, передает РИА Новости.