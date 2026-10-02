Британские СМИ решили напомнить обывателям о российском комплексе "Мертвая рука". Почему сейчас?

В далекой-далекой России есть "Мертвая рука". Вот уже вторую неделю мировые СМИ пересказывают своим зрителям и читателям, казалось бы, уже избитую страшилку: "Россия строит то, к чему не прикасалась десятилетия. Бункер, в котором даже Путин не нужен, чтобы начать ядерную войну".

По закону жанра с каждым разом история обрастает всё новыми деталями: "В одном из культовых фильмов "Миссия невыполнима" показана ситуация, в которой некая организация взяла под контроль ядерные объекты всего мира, угрожая концом света. Поскольку это Голливуд, то американские объекты остались нетронуты. А вот российские одними из первых подверглись захвату. Но это – кино. Реальность оказывается куда более пугающей".

Если верить изданиям аж двух стран, Великобритании и Дании, прямо сейчас Россия занимается тем, что возрождает "Мертвую руку" - систему последнего ядерного ответа. Ну, или чуть менее пафосно – проект "Периметр", как его называют у нас. Комплекс рассчитан на сохранение работоспособности даже в случае удара противобункерными боеприпасами. Его задача - гарантировать возможность ответного ядерного удара после атаки на Россию.

Система по понятным причинам строго засекречена. Однако факт ее существования никто не опровергает. Более того, зачем возрождать то, что и так все эти годы работало.

"Она не прекращала свою деятельность. По одной простой причине. В своё время, когда начался распад Советского Союза и начали уничтожать целые виды Вооруженных сил, чтобы сохранить наш ядерный потенциал, ракетная часть родов войск была введена в состав войск стратегического назначения. И даже некоторое финансирование давали на РВСН. Таким образом, система "Периметр" тоже сохранилась", - объясняет Юрий Кнутов, военный историк.

Кстати, единственное, что еще в начале 1980-х годов удалось установить западным разведкам – Советский Союз в принципе оказался способен создать систему неминуемого ядерного ответа. Испугались и одновременно восхитились. Ведь у США были и есть только командные пункты, вроде самолетов Судного дня.

"13 ноября 1984 года американская разведка отследила два советских ракетных комплекса большой дальности, запущенных с интервалом в 40 минут. Однако то, что казалось ничем не примечательным испытанием, оказалось далеко не обычным. Советы отрабатывали секретную систему "судного дня": фантастический план, согласно которому судороги "мертвой руки" советского руководства должны были привести к массированному контрнаступлению после того, как оно будет уничтожено ядерным ударом. Советские "волшебники Армагеддона" разработали эту схему в 1970-х годах, чтобы предотвратить паралич их арсенала в случае внезапного ядерного удара", - писала газета New York Times.

В самый разгар Холодной войны стало понятно, что противник может парализовать каналы связи – то есть ядерные чемоданчики не сработают. А потому срочно необходимо создать дублирующую схему. Систему, включающую в себя датчики мониторинга обстановки, мобильные командные пункты, в том числе и резервные, что полностью разбивает доводы западных СМИ о том, что где-то и что-то обнаружено.

Сценария запуска у системы два - и оба автоматические. Первый - в условиях фиксации признаков ядерного удара: множество мощных источников ионизирующего и электромагнитного излучения, возникающих совместно с сейсмическими колебаниями на одной территории. Второй - когда "Периметр" перевели в боевой режим, но команды отключения на протяжении какого-то времени не поступило.

"Если вдруг противник нанес внезапный обезоруживающий ядерный удар и получилось, что значительная часть руководства страны и лиц, принимающих решения в Вооруженных силах, погибли. В этом случае система дает команду", - продолжает Кнутов.

На высоту 4 километров взмывает ракета-ретранслятор, посылающая сигнал всем уцелевшим ядерным боеголовкам. А они у России есть на суше, в море и в воздухе. Гарантированный и неминуемый сокрушительный ответ.

"У нас в Ракетных войсках стратегического назначения 92% совершенно новых комплексов. Мы знаем, у нас принят на вооружение ракетный комплекс "Сармат". Это ракета, которая весит 210 тонн. У нас есть ракетный комплекс "Авангард". Есть ракетные комплексы "Ярс", - напомнил Виктор Литовкин, полковник запаса, военный обозреватель.

"Оружие Судного дня". "Машина Армагеддона". Не наши, а западные громкие названия. В ядерной войне, как неоднократно подчеркивал российский верховный главнокомандующий, не будет победителей и проигравших. Да и ядерной дубинкой Россия не размахивает. Это не мы пугаем мир "Мертвой рукой". Ключевой вопрос - зачем о проекте "Периметр" вспомнили сейчас?

"Рассказы о "Мертвой руке" могут быть провокационными со стороны Запада. Он пытается показать, что Россия - агрессивное государство. Демонизировать Россию и напугать западного обывателя. Как бы обосновать повышение расходы на военные цели, на милитаризацию европейских государств в первую очередь", - предполагает Виктор Литовкин.

Неслучайно публикации синхронно появились в европейских, а не американских СМИ. Падающий рейтинг властей, гигантские дыры в бюджете и ключевое – нежелание граждан как минимум спонсировать войну против России, а как максимум - участвовать в этой милитаристской авантюре. Да и время для рассказов о коварных русских выбрано подходящее. В конце года традиционно закладывается бюджет. В ЕС аж на ближайшие 7 лет. И среди стран-членов 20 не хотят увеличивать расходы на оборону и безопасность. В то время как Германия, Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция выступают за дальнейшую милитаризацию.

Консенсуса пока нет. А потому - в ход идут шантаж, угрозы и…спекуляции. Ну а наш периметр - под надежной защитой. И это, пожалуй, единственное, что о сверхсекретной системе действительно стоит знать потенциальному противнику.