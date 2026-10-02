Кубок по рукопашному бою имени Владимира Черникова прошел в Москве

Кубок силовых структур по рукопашному бою имени Черникова проходит в столице в седьмой раз, в нем принимают участие около 100 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента спорта Москвы.

"Ставший традиционным Кубок силовых структур по рукопашному бою имени Владимира Черникова в очередной раз подтверждает статус одного из важных событий в спортивной жизни Москвы. Турнир объединил команды таких ведомств, как МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардия – профессионалов своего дела, для которых рукопашный бой стал не просто видом спорта, а образом жизни, объединяющим сильных духом людей. Цели этих соревнований не ограничиваются только проведением поединков, их гораздо больше. В первую очередь это патриотическое воспитание, а также защита и укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей. Доверие, уважение и взаимовыручка здесь играют роль основ стратегии национальной безопасности и укрепления суверенитета страны. По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы продолжаем активную работу по популяризации здорового образа жизни, ежегодно увеличивая количество спортивных мероприятий, в которых участвуют как профессиональные атлеты, так и любители", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.

Посвящены соревнования министру правительства Москвы, руководителю столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, кадровому военному, полковнику запаса Владимиру Черникову, ушедшему из жизни в 2019 году.