Последний доступный для транспорта мост перекрыли в Киеве

Последний из доступных для транспорта мостов через Днепр – Дарницкий - перекрыт в Киеве. Как предположил Telegram-канал Insider.UA, все мосты в украинской столице теперь, похоже, закрывают на время воздушной тревоги.

Дарницкий мост оставался на сегодняшний день единственным открытым мостом после того, как ВС России использовали новые дроны для ударов по переправам. 2 октября в Киеве срочно созвали Совет обороны. Поводом стал удар российской армии по Южному мосту через Днепр.

Через Дарницкий мост, по данным украинских СМИ, проходило до 90% всего транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Также по переправе шла значительная часть военных грузов.