Путин посетил полигон "Чебаркульский", где наблюдал за учениями "Центр-2026"

Владимир Путин 2 октября посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где наблюдал за учениями "Центр-2026", сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что учения являются плановыми и не связаны с текущими вызовами на границах.

Президент же отметил, что учения "Центр-2026" и "Взаимодействие-2026" повысят эффективность реагирования ВС России на внешние угрозы. Задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, применяется новое вооружение и техника с учетом опыта СВО. Это более 2 тысяч единиц вооружения, 90 летательных аппаратов, 77 кораблей и судов.

Главной целью является совершенствование навыков руководящего состава штабов ВС России всех уровней при отражении внешней агрессии, добавил российский лидер. Конкретно - на центрально-азиатском направлении.

Ту-22М3 нанесли массированный бомбовый удар по критическим объектам условного противника. Также дальние бомбардировщики нанесли поражение отряду кораблей условного противника в Каспийском море. А российский лазерный комплекс "Заря" уничтожил цели на дальностях до 6 километров.