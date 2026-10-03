Названы имена новых героев спецоперации

Ефрейтор Эдуард Салимов эвакуировал раненых с линии боевого соприкосновения. Под миномётным обстрелом он добрался до сослуживцев, оказал им первую помощь, после чего вывез их в безопасное место. Затем Эдуард организовал доставку раненых в госпитали. Благодаря действиям ефрейтора были спасены жизни российских военнослужащих.

Лейтенант Михаил Дмитриев командуя штурмовой группой, грамотно спланировал взятие вражеского опорного пункта в условиях активного применения БПЛА и артиллерии. Бойцы атаковали неонацистов с разных сторон, используя стрелковое оружие и гранаты. Противник был уничтожен, а инициатива боя на данном участке перешла к российским военнослужащим. Благодаря мужеству и профессионализму лейтенанта Дмитриева поставленная задача была выполнена без потерь, а штурмовые подразделения смогли продвинуться вглубь обороны противника.