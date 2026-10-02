МИД: США спровоцировали десятилетия нестабильности на Ближнем Востоке

Вывод войск США из Ирака - исполнение решения иракского парламента, отражающего стремление народа к восстановлению государственного суверенитета. Чужеземные силы присутствовали в стране с 2003 года. Американское вторжение в Ирак под совершенно надуманным предлогом спровоцировало десятилетия нестабильности на всем Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД России.

В Москве убеждены, что иракцы смогут успешно противостоять любым возникающим перед ними вызовам. МИД в своем заявлении напомнил о предложенной Россией Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Именно государствам региона, в том числе и Ираку, принадлежит ведущая роль в поддержании стабильности в стратегически важном районе мира.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что 30 сентября завершилось 12-летнее пребывание в Ираке так называемой "Международной антиигиловской коалиции". Все остававшиеся в стране базы вооруженных сил США и их союзников полностью переданы под контроль иракских военных.