Власти Венгрии решили завести уголовное дело против экс-премьера Орбана

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан станет фигурантом уголовного дела, которое готовят против него новые венгерские власти. Как пишет The Financial Times, близится к завершению расследование задержания инкассаторов украинского Ощадбанка в марте этого года.

В Венгрии 6 марта задержали украинских инкассаторов с грузом 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Эти ценности они везли из Австрии, через Венгрию на Украину. Новое правительство вернуло Киеву изъятые деньги, которые связывали с "украинской мафией".

Адвокат Лорант Хорват заявил, что это первое дело, которое может привести к предъявлению Орбану официального обвинения. Бывшего венгерского премьера подозревают в том, что он якобы лично отдал приказ захватить автомобиль с целью использовать ситуацию в собственных интересах.