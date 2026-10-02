Четыре страны Европы перестали признавать загранпаспорта россиян старого образца

Ассоциация туроператоров России сообщила о расширении списка стран, не признающих пятилетние загранпаспорта россиян старого образца. С 1 октября 2026 года в этом перечне еще четыре страны Европы — Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция.

АТОР ранее сообщал о европейских странах, которые охотно выдают шенген. Это Франция, Италия, Греция и Испания.

Всего в списке стран, которые не признают российские загранпаспорта старого образца, 15 государств-членов Шенгенского соглашения. Как сообщалось ранее, подобные меры приняли Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, а также Германия, Дания, Исландия, Чехия и Эстония. Правда, в большинство этих государств пока можно с паспортами без биометрии.