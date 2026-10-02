Минобороны показало, как проходит основной этап учений "Центр-2026"

Пресс-служба Минобороны показала, как на полигоне Чебаркульский в Челябинской области идет главный этап учений "Центр-2026". Это завершающий этап подготовки ВС России в этом году.

"Особенность основного этапа учения – применение различных сил и средств с учетом опыта СВО", - говорится в сообщении.

Задействовано свыше 47 тысяч военнослужащих, они выполняют задачи на 11-ти полигонах и в акватории Каспийского моря.

Ранее полигон посетил Владимир Путин. Президент отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава при отражении внешней агрессии.

Экипажи отработали полный спектр задач: от высадки штурмовых групп и массированных ударов по наземным и морским объектам до перехвата воздушных целей и ведения разведки.